Зуйков Михаил
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1831
Жена: Зуйкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Зуйкова Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Зуйкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Зуйков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Зуйкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Зуйкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Зуйкова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Зуйкова Мария Петровна
Смерть
До 1885