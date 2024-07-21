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Зуйков Михаил

Место рождения

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1831

Жена: Зуйкова Мария Петровна

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Зуйкова Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Зуйкова Мария Петровна

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Зуйков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Зуйкова Мария Петровна

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Зуйков Степан Михайлович

Мать ребёнка: Зуйкова Мария Петровна

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Зуйкова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Зуйкова Мария Петровна

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1885
Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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