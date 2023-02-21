Стрижов Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стрижов Степан
Мать: Мария
Рождение ребёнка
19.01.1933
Дочь: Стрижова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Антонова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
19.12.1939
Сын: Антонов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Антонова Анна Тихоновна
Смерть
Неизвестно