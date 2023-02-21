Стрижов Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрижов Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрижов Степан

Мать: Мария

Рождение ребёнка
19.01.1933

Дочь: Стрижова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Антонова Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
19.12.1939

Сын: Антонов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Антонова Анна Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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