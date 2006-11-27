Стрижова Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрижова Лидия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1933

Дата смерти

27.11.2006

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1933

Отец: Стрижов Александр Степанович

Мать: Антонова Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
03.06.1954

Сын: Рубашов Александр Вениоминович

Отец ребёнка: Рубашов Вениамин григорьевич

Рождение ребёнка
15.03.1965

Сын: Безответных Андрей Валентинович

Отец ребёнка: Безответных Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безответных Валентин

Смерть
27.11.2006
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