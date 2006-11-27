Стрижова Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1933
Дата смерти27.11.2006
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1933
Рождение ребёнка
03.06.1954
Сын: Рубашов Александр Вениоминович
Отец ребёнка: Рубашов Вениамин григорьевич
Рождение ребёнка
15.03.1965
Сын: Безответных Андрей Валентинович
Отец ребёнка: Безответных Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безответных Валентин
Смерть
27.11.2006