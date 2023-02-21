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Антонов Владимир Александрович
Антонов Владимир Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.12.1939
Пол
Мужской
Отец
Стрижов Александр Степанович
Мать
Антонова Анна Тихоновна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1939
Отец:
Стрижов Александр Степанович
Мать:
Антонова Анна Тихоновна
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