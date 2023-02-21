Антонов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1939

Отец: Стрижов Александр Степанович

Мать: Антонова Анна Тихоновна

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