Плехановъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти22.07.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Плехановъ Матвей
Мать: Плеханова Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Козырялова Февронья
Мать ребёнка: Плеханова Салманида Семенова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Плехановъ Григорий
Мать ребёнка: Плеханова Салманида Семенова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Плехановъ Степанъ
Мать ребёнка: Плеханова Салманида Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.1820