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Плехановъ Иванъ

Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

22.07.1820

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Плехановъ Матвей

Мать: Плеханова Дарья Матвеева

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Козырялова Февронья

Мать ребёнка: Плеханова Салманида Семенова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Плехановъ Григорий

Мать ребёнка: Плеханова Салманида Семенова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Плехановъ Степанъ

Мать ребёнка: Плеханова Салманида Семенова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плеханова Салманида Семенова

Смерть
22.07.1820
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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