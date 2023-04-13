Вержиковская Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВержиковская Анна Михайловна

Вержиковская Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Кушниренко Татьяна Герасимовна

Отец ребёнка: Вержиковский Герасим Трофимович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Вержиковский Андрей Герасимович

Отец ребёнка: Вержиковский Герасим Трофимович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Вержиковский Иван Герасимович

Отец ребёнка: Вержиковский Герасим Трофимович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Вержиковский Иван Герасимович

Отец ребёнка: Вержиковский Герасим Трофимович

Рождение ребёнка
28.06.1833

Сын: Вержиковский Петр Герасимович

Отец ребёнка: Вержиковский Герасим Трофимович

Рождение ребёнка
10.11.1836

Дочь: Стефанида Герасимовна

Отец ребёнка: Вержиковский Герасим Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вержиковский Герасим Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close