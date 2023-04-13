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Вержиковский Герасим Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: Вержиковский Трофим Семенович

Мать: Вержиковская Ефимия

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Кушниренко Татьяна Герасимовна

Мать ребёнка: Вержиковская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Вержиковский Андрей Герасимович

Мать ребёнка: Вержиковская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Вержиковский Иван Герасимович

Мать ребёнка: Вержиковская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Вержиковский Иван Герасимович

Мать ребёнка: Вержиковская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
28.06.1833

Сын: Вержиковский Петр Герасимович

Мать ребёнка: Вержиковская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
10.11.1836

Дочь: Стефанида Герасимовна

Мать ребёнка: Вержиковская Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вержиковская Анна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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