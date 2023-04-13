Вержиковский Герасим Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: Вержиковский Трофим Семенович
Мать: Вержиковская Ефимия
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Кушниренко Татьяна Герасимовна
Мать ребёнка: Вержиковская Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Вержиковский Андрей Герасимович
Мать ребёнка: Вержиковская Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Вержиковский Иван Герасимович
Мать ребёнка: Вержиковская Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Вержиковский Иван Герасимович
Мать ребёнка: Вержиковская Анна Михайловна
Рождение ребёнка
28.06.1833
Сын: Вержиковский Петр Герасимович
Мать ребёнка: Вержиковская Анна Михайловна
Рождение ребёнка
10.11.1836
Дочь: Стефанида Герасимовна
Мать ребёнка: Вержиковская Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно