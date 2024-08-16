Гордиенко Тимофей Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гордиенко Кондрат Леонтьевич
Мать: Гордиенко Марта
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Гордиенко Ефросинья Тимофеевна
Мать ребёнка: Гордиенко Марина Евдокимовна
Восприемник
09.02.1905
Власий - 08.02.1905 Отец - Гузик Иван Дмитриевич Мать - Фекла Данииловна
Восприемник
12.03.1905
Матрона - рождена 12.03.1905 Отец - Гордиенко Авксентий Карпович Мать - Домникия Данииловна
Восприемник
08.06.1906
Федор - рожден 8.06.1906 (выдано 28.03.1950) Отец - Назаренко Макарий Иванович Мать - Параскева Филипповна
Восприемник
27.08.1906
Наталья - рождена 27.08.1906 Отец - Гузик Иван Дмитриевич Мать - Фекла Данииловна
Восприемник
08.02.1907
Евдокия - рождена 08.02.1907 Отец - Гузик Андрей Акимович Мать - Фекла Архиповна
Рождение ребёнка
20.03.1907
Сын: Гордиенко Яков Тимофеевич
Мать ребёнка: Гордиенко Марина Евдокимовна
Восприемник: 1. Зима Марк Гаврилович 2. Гордиенко Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно