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Гордиенко Тимофей Кондратьевич

Место рождения

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гордиенко Кондрат Леонтьевич

Мать: Гордиенко Марта

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордиенко Марина Евдокимовна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Гордиенко Ефросинья Тимофеевна

Мать ребёнка: Гордиенко Марина Евдокимовна

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемник
09.02.1905
Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Власий - 08.02.1905 Отец - Гузик Иван Дмитриевич Мать - Фекла Данииловна
Восприемник
12.03.1905
Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Матрона - рождена 12.03.1905 Отец - Гордиенко Авксентий Карпович Мать - Домникия Данииловна
Восприемник
08.06.1906
Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Федор - рожден 8.06.1906 (выдано 28.03.1950) Отец - Назаренко Макарий Иванович Мать - Параскева Филипповна
Восприемник
27.08.1906
Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Наталья - рождена 27.08.1906 Отец - Гузик Иван Дмитриевич Мать - Фекла Данииловна
Восприемник
08.02.1907
Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Евдокия - рождена 08.02.1907 Отец - Гузик Андрей Акимович Мать - Фекла Архиповна
Рождение ребёнка
20.03.1907

Сын: Гордиенко Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Гордиенко Марина Евдокимовна

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемник: 1. Зима Марк Гаврилович 2. Гордиенко Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно

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