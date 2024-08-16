Гордиенко Марта
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордиенко Тимофей Кондратьевич
Отец ребёнка: Гордиенко Кондрат Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордиенко Николай Кондратьевич
Отец ребёнка: Гордиенко Кондрат Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Гордиенко Степанида Кондратьевна
Отец ребёнка: Гордиенко Кондрат Леонтьевич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Гордиенко Дмитрий Кондратьевич
Отец ребёнка: Гордиенко Кондрат Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Гордиенко Андрей Кондратьевич
Отец ребёнка: Гордиенко Кондрат Леонтьевич
Смерть
Неизвестно