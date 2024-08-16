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Гордиенко Марта

Место рождения

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордиенко Тимофей Кондратьевич

Отец ребёнка: Гордиенко Кондрат Леонтьевич

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордиенко Николай Кондратьевич

Отец ребёнка: Гордиенко Кондрат Леонтьевич

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордиенко Кондрат Леонтьевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гордиенко Степанида Кондратьевна

Отец ребёнка: Гордиенко Кондрат Леонтьевич

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1861

Сын: Гордиенко Дмитрий Кондратьевич

Отец ребёнка: Гордиенко Кондрат Леонтьевич

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Гордиенко Андрей Кондратьевич

Отец ребёнка: Гордиенко Кондрат Леонтьевич

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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