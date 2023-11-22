Емельянова Наталия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Наталия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1995

Дочь: Насакина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Емельянов Дмитрий Вячеславович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.11.2004

Сын: Емельянов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Емельянов Дмитрий Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Дмитрий Вячеславович

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