Емельянова Наталия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.08.1995
Дочь: Насакина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Емельянов Дмитрий Вячеславович
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.11.2004
Сын: Емельянов Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Емельянов Дмитрий Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно