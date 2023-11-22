Емельянов Дмитрий Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Дмитрий Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1993

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1993

Отец: Емельянов Вячеслав Поликарпович

Мать: Емельянова Вера Павловна

Рождение ребёнка
13.08.1995

Дочь: Насакина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Емельянова Наталия Владимировна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.11.2004

Сын: Емельянов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Емельянова Наталия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Наталия Владимировна

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