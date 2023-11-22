Емельянов Дмитрий Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1993
Рождение ребёнка
13.08.1995
Дочь: Насакина Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Емельянова Наталия Владимировна
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.11.2004
Сын: Емельянов Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Емельянова Наталия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно