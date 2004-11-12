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Емельянов Иван Дмитриевич
Емельянов Иван Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.11.2004
Пол
Мужской
Отец
Емельянов Дмитрий Вячеславович
1993 г.р.
Мать
Емельянова Наталия Владимировна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.2004
Отец:
Емельянов Дмитрий Вячеславович
Мать:
Емельянова Наталия Владимировна
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