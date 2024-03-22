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Назаровъ Зиновій

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.09.1840

Дата смерти

10.03.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1840

Отец: Назаровъ Федоръ

Мать: Назарова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1862

Жена: Назарова Надежда

Рождение ребёнка
08.10.1862

Дочь: Назарова Пелагѣя

Мать ребёнка: Назарова Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1868

Сын: Назаровъ Василій

Мать ребёнка: Назарова Надежда

Каликинской волости
Рождение ребёнка
23.09.1869

Сын: Назаровъ Романъ

Мать ребёнка: Назарова Надежда

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.04.1873

Дочь: Назарова Агаѳія

Мать ребёнка: Назарова Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
10.03.1918
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Паралича
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