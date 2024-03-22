Назаровъ Зиновій
Место рождения
Дата рождения28.09.1840
Дата смерти10.03.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1840
Отец: Назаровъ Федоръ
Мать: Назарова Марія
Бракосочетание
28.01.1862
Жена: Назарова Надежда
Рождение ребёнка
08.10.1862
Дочь: Назарова Пелагѣя
Мать ребёнка: Назарова Надежда
Рождение ребёнка
08.04.1868
Сын: Назаровъ Василій
Мать ребёнка: Назарова Надежда
Каликинской волости
Рождение ребёнка
23.09.1869
Сын: Назаровъ Романъ
Мать ребёнка: Назарова Надежда
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.04.1873
Дочь: Назарова Агаѳія
Мать ребёнка: Назарова Надежда
Смерть
10.03.1918
Причина смерти: Паралича