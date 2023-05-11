Назаровъ Виссаріонъ
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти25.02.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Назаровъ Федоръ
Мать: Назарова Марія
Бракосочетание
24.07.1851
Рождение ребёнка
08.08.1852
Сын: Назаровъ Матвей
Мать ребёнка: Земскова Назарова Федосья
Рождение ребёнка
18.10.1854
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Земскова Назарова Федосья
Рождение ребёнка
03.09.1856
Дочь: Любимова Раиса
Мать ребёнка: Земскова Назарова Федосья
Рождение ребёнка
25.10.1858
Дочь: Антипина Пелагея
Мать ребёнка: Земскова Назарова Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
25.02.1865