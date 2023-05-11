Назаровъ Виссаріонъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаровъ Виссаріонъ

Назаровъ Виссаріонъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Дата смерти

25.02.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Назаровъ Федоръ

Мать: Назарова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.07.1851

Жена: Земскова Назарова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1852

Сын: Назаровъ Матвей

Мать ребёнка: Земскова Назарова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1854

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Земскова Назарова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1856

Дочь: Любимова Раиса

Мать ребёнка: Земскова Назарова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1858

Дочь: Антипина Пелагея

Мать ребёнка: Земскова Назарова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
25.02.1865
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close