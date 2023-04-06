Назарова (Потѣшина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарова (Потѣшина) Надежда

Назарова (Потѣшина) Надежда

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.09.1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1842

Отец: Потѣшинъ Иванъ

Мать: Потѣшина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1862

Муж: Назаровъ Зиновій

Рождение ребёнка
08.10.1862

Дочь: Назарова Пелагѣя

Отец ребёнка: Назаровъ Зиновій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1868

Сын: Назаровъ Василій

Отец ребёнка: Назаровъ Зиновій

Каликинской волости
Рождение ребёнка
23.09.1869

Сын: Назаровъ Романъ

Отец ребёнка: Назаровъ Зиновій

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.04.1873

Дочь: Назарова Агаѳія

Отец ребёнка: Назаровъ Зиновій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close