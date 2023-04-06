Назарова (Потѣшина) Надежда
Место рождения
Дата рождения19.09.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1842
Отец: Потѣшинъ Иванъ
Мать: Потѣшина Ирина
Бракосочетание
28.01.1862
Муж: Назаровъ Зиновій
Рождение ребёнка
08.10.1862
Дочь: Назарова Пелагѣя
Отец ребёнка: Назаровъ Зиновій
Рождение ребёнка
08.04.1868
Сын: Назаровъ Василій
Отец ребёнка: Назаровъ Зиновій
Каликинской волости
Рождение ребёнка
23.09.1869
Сын: Назаровъ Романъ
Отец ребёнка: Назаровъ Зиновій
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.04.1873
Дочь: Назарова Агаѳія
Отец ребёнка: Назаровъ Зиновій