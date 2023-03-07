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Потѣшина (Крыгина) Ирина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.04.1821

Дата смерти

01.07.1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1821

Отец: Крыгинъ Гаврила

Мать: Крыгина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1838

Муж: Потѣшинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1841

Сын: Потешинъ Якимъ

Отец ребёнка: Потѣшинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1842

Дочь: Назарова Надежда

Отец ребёнка: Потѣшинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Перехватова, Щипакина Еѵдокія

Отец ребёнка: Потѣшинъ Иванъ

Рождение ребёнка
27.06.1850

Дочь: Марѳа

Отец ребёнка: Потѣшинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1853

Сын: Потѣшинъ Алексей

Отец ребёнка: Потѣшинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
01.07.1862
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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