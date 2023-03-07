Потѣшина (Крыгина) Ирина
Место рождения
Дата рождения13.04.1821
Дата смерти01.07.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1821
Отец: Крыгинъ Гаврила
Мать: Крыгина Авдотья
Бракосочетание
?.01.1838
Муж: Потѣшинъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.08.1841
Сын: Потешинъ Якимъ
Отец ребёнка: Потѣшинъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.09.1842
Дочь: Назарова Надежда
Отец ребёнка: Потѣшинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Перехватова, Щипакина Еѵдокія
Отец ребёнка: Потѣшинъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.06.1850
Дочь: Марѳа
Отец ребёнка: Потѣшинъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.10.1853
Сын: Потѣшинъ Алексей
Отец ребёнка: Потѣшинъ Иванъ
Смерть
01.07.1862