Ермоленко Демид Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Ермоленко Александр
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Домникия? Демидовна
Мать ребёнка: Ермоленко Ирина К.
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Лидия Демидовна
Мать ребёнка: Ермоленко Ирина К.
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Анна Демидовна
Мать ребёнка: Ермоленко Ирина К.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермоленко Ирина К.
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно