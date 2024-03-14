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Ермоленко Демид Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Ермоленко Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Домникия? Демидовна

Мать ребёнка: Ермоленко Ирина К.

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Лидия Демидовна

Мать ребёнка: Ермоленко Ирина К.

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Анна Демидовна

Мать ребёнка: Ермоленко Ирина К.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Ирина К.

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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