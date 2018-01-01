село Обиходы, Житомирська область (на 2018) — Familio

Обиходы

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Овручский уезд, Татарновичская волость
1458. Обиходы, село бывшее владельческое, при речке Олешне, дворов 71, жителей 610, церковь православная, часовня, питейный дом, лавка

Список населённых мест Волынской губернии 1906 года

НазваниеДворовСтанНаселениеУчасток мирового посредникаУчасток мирового судьиУчасток судебного следователяВерст до уездного городаВерст до волостного правления
Овручский уезд, Татарновичская волость
Обыходы с.19021469223326

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7065Обиходиселоцентр сільської радир-н Коростенськийсільрада Обиходівська

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