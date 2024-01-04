(Кривова) Анисья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кривова) Анисья Матвеева

Место рождения

Чекаевка, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Вычислено 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1799 г.р.

Мать

1809 г.р.

Муж

Вычислено 1832 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837

Отец: Кривов Матвей Васильев

Мать: Анастасия Афонасьева

Чекаевка, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Власов

Рождение ребёнка
1855

Сын: Михаил Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Власов

Урей 3-й, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1857

Сын: Григорий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Власов

Урей 3-й, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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