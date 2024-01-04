(Кривова) Анисья Матвеева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837
Отец: Кривов Матвей Васильев
Мать: Анастасия Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Власов
Рождение ребёнка
1855
Сын: Михаил Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Власов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Григорий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Власов
Смерть
Неизвестно