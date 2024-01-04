Анастасия Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Дочь: Анисья Матвеева
Отец ребёнка: Кривов Матвей Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Отец ребёнка: Кривов Матвей Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1850
Сын: Кривов Семён Матвеев
Отец ребёнка: Кривов Матвей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно