Анастасия Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Афонасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Вычислено 1837 г.р.
Вычислено 1846 г.р.
Вычислено 1850 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Дочь: Анисья Матвеева

Отец ребёнка: Кривов Матвей Васильев

Чекаевка, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Сын: Кривов Алексей Матвеев

Отец ребёнка: Кривов Матвей Васильев

Чекаевка, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1850

Сын: Кривов Семён Матвеев

Отец ребёнка: Кривов Матвей Васильев

Чекаевка, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривов Матвей Васильев

Смерть
Неизвестно
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