Егоркин Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоркин Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Егоркин Иван Степанович

Мать: Агафья

Смерть
Неизвестно
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