Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоркин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Егоркин Козьма Иванович

Отец ребёнка: Егоркин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Егоркин Егор Иванович

Отец ребёнка: Егоркин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Егоркин Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Егоркин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Егоркин Павел Иванович

Отец ребёнка: Егоркин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Егоркин Никита Иванович

Отец ребёнка: Егоркин Иван Степанович

Смерть
Неизвестно

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