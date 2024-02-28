Егоркин Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Егоркин Степан Егорович
Мать: ??? ?
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья
Смерть
Неизвестно