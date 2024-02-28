Егоркин Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоркин Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Егоркин Степан Егорович

Мать: ??? ?

Рождение ребёнка
1814

Сын: Егоркин Козьма Иванович

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1818

Сын: Егоркин Егор Иванович

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1844

Сын: Егоркин Гаврила Иванович

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1850

Сын: Егоркин Павел Иванович

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1856

Сын: Егоркин Никита Иванович

Мать ребёнка: Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья

Смерть
Неизвестно
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