Martens Aron
мужской, родился Около 1756, Prussia
умер 23.01.1801, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Жена: (Janzen) Anna
Дочь: (Martens) Katharina
Мать ребёнка: (Janzen) Anna
Дочь: (Martens) Anna
Мать ребёнка: (Janzen) Anna
Дочь: (Martens) Elisabeth
Мать ребёнка: (Janzen) Anna
Сын: Martens Wilhelm
Мать ребёнка: (Janzen) Anna
Сын: Martens Jacob
Мать ребёнка: (Janzen) Anna
Дочь: (Martens) Eva
Мать ребёнка: (Janzen) Anna
Дочь: (Martens) Henrietta Ettin
Мать ребёнка: (Janzen) Anna
Дочь: Goertzen (Martens) Maria Aron
Мать ребёнка: (Janzen) Anna
Дочь: (Martens) Leonora
Мать ребёнка: (Janzen) Anna
Сын: Martens Franz
Мать ребёнка: (Janzen) Anna
Дочь: (Martens) Helena
Мать ребёнка: (Janzen) Anna