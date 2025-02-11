Martens Aron Около 1756 — найти родственников по фамилии на Familio

Martens Aron

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1756, Prussia

умер 23.01.1801, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Супруги
(Janzen) AnnaОколо 1759 г.р.
Дети
(Martens) Katharina17.04.1777 г.р.
(Martens) Anna1778 г.р.
Показать еще 9
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Prussia

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Janzen) Anna

Prussia

Бракосочетание с: Anna JANZEN

Рождение ребёнка
17.04.1777

Дочь: (Martens) Katharina

Мать ребёнка: (Janzen) Anna

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Martens) Anna

Мать ребёнка: (Janzen) Anna

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Martens) Elisabeth

Мать ребёнка: (Janzen) Anna

Рождение ребёнка
31.12.1781

Сын: Martens Wilhelm

Мать ребёнка: (Janzen) Anna

Рождение ребёнка
16.02.1784

Сын: Martens Jacob

Мать ребёнка: (Janzen) Anna

Рождение ребёнка
20.02.1786

Дочь: (Martens) Eva

Мать ребёнка: (Janzen) Anna

Рождение ребёнка
10.06.1788

Дочь: (Martens) Henrietta Ettin

Мать ребёнка: (Janzen) Anna

Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
30.08.1790

Дочь: Goertzen (Martens) Maria Aron

Мать ребёнка: (Janzen) Anna

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Martens) Leonora

Мать ребёнка: (Janzen) Anna

Рождение ребёнка
14.02.1796

Сын: Martens Franz

Мать ребёнка: (Janzen) Anna

Рождение ребёнка
23.12.1798

Дочь: (Martens) Helena

Мать ребёнка: (Janzen) Anna

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Смерть
23.01.1801
Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.