Goertzen (Martens) Maria Aron 30.08.1790 — найти родственников по фамилии на Familio

Goertzen (Martens) Maria Aron

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 30.08.1790, Гданьск

умерла ?.01.1854, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Мать
(Janzen) AnnaОколо 1759 г.р.
Отец
Martens AronОколо 1756 г.р.
Супруги
Goertzen Tobias Heinrich06.04.1786 г.р.
Дети
Goertzen Johann26.04.1806 г.р.
(Goertzen) Helena1811 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1790

Отец: Martens Aron

Мать: (Janzen) Anna

Иммиграция
1793
Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Рождение ребёнка
26.04.1806

Сын: Goertzen Johann

Отец ребёнка: Goertzen Tobias Heinrich

Бракосочетание
05.02.1809

Муж: Goertzen Tobias Heinrich

Sankt Agatha Katholisch

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Goertzen) Helena

Отец ребёнка: Goertzen Tobias Heinrich

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Рождение ребёнка
01.11.1815

Сын: Goertzen Heinrich Tobias

Отец ребёнка: Goertzen Tobias Heinrich

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Рождение ребёнка
25.02.1818

Дочь: Wiehler Penner (Goertzen) Maria T M

Отец ребёнка: Goertzen Tobias Heinrich

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Рождение ребёнка
24.04.1820

Сын: Goerzen Jakob Tobias

Отец ребёнка: Goertzen Tobias Heinrich

Prussia

Рождение ребёнка
24.04.1820

Сын: Goertzen Abraham Tobias M

Отец ребёнка: Goertzen Tobias Heinrich

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Рождение ребёнка
17.01.1825

Сын: Goertzen, Sr Wilhelm Tobias

Отец ребёнка: Goertzen Tobias Heinrich

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
22.11.1834

Сын: Goertzen Peter

Отец ребёнка: Goertzen Tobias Heinrich

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
?.01.1854
Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

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