Goertzen (Martens) Maria Aron
женский, родилась 30.08.1790, Гданьск
умерла ?.01.1854, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд
Мать(Janzen) AnnaОколо 1759 г.р.
ОтецMartens AronОколо 1756 г.р.
Супруги
Goertzen Tobias Heinrich06.04.1786 г.р.
Дети
Goertzen Johann26.04.1806 г.р.
(Goertzen) Helena1811 г.р.Показать еще 6
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Рождение
30.08.1790
Отец: Martens Aron
Мать: (Janzen) Anna
Иммиграция
1793
Рождение ребёнка
26.04.1806
Сын: Goertzen Johann
Отец ребёнка: Goertzen Tobias Heinrich
Бракосочетание
05.02.1809
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Goertzen) Helena
Отец ребёнка: Goertzen Tobias Heinrich
Рождение ребёнка
01.11.1815
Отец ребёнка: Goertzen Tobias Heinrich
Рождение ребёнка
25.02.1818
Дочь: Wiehler Penner (Goertzen) Maria T M
Отец ребёнка: Goertzen Tobias Heinrich
Рождение ребёнка
24.04.1820
Сын: Goerzen Jakob Tobias
Отец ребёнка: Goertzen Tobias Heinrich
Prussia
Рождение ребёнка
24.04.1820
Сын: Goertzen Abraham Tobias M
Отец ребёнка: Goertzen Tobias Heinrich
Рождение ребёнка
17.01.1825
Сын: Goertzen, Sr Wilhelm Tobias
Отец ребёнка: Goertzen Tobias Heinrich
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1834
Сын: Goertzen Peter
Отец ребёнка: Goertzen Tobias Heinrich
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
?.01.1854