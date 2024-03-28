Сафонов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1956
Бракосочетание
30.06.1978
Рождение ребёнка
23.04.1979
Дочь: Тимофеева (Сафонова) Елена Александровна
Мать ребёнка: Сафонова (Мастакова) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
05.01.1989
Сын: Сафонов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Сафонова (Мастакова) Галина Николаевна