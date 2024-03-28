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Сафонов Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1956

Отец: Сафонов Алексей Иванович

Мать: Сафонова (Хромых) Полина Афанасьевна

Бракосочетание
30.06.1978

Жена: Сафонова (Мастакова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
23.04.1979

Дочь: Тимофеева (Сафонова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Сафонова (Мастакова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
05.01.1989

Сын: Сафонов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Сафонова (Мастакова) Галина Николаевна

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