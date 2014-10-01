Сафонова (Хромых) Полина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова (Хромых) Полина Афанасьевна

Место рождения

Бутырки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

15.08.1934

Дата смерти

01.10.2014

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1934

Отец: Хромых Афанасий Иванович

Мать: Хромых Прасковья Егоровна

Бутырки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.06.1956

Сын: Сафонов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Сафонов Алексей Иванович

Бракосочетание
22.07.1958

Муж: Сафонов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
23.01.1965

Сын: Сафонов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Сафонов Алексей Иванович

Смерть
01.10.2014

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