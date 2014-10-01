Сафонова (Хромых) Полина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения15.08.1934
Дата смерти01.10.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1934
Рождение ребёнка
24.06.1956
Сын: Сафонов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Сафонов Алексей Иванович
Бракосочетание
22.07.1958
Рождение ребёнка
23.01.1965
Сын: Сафонов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Сафонов Алексей Иванович
Смерть
01.10.2014