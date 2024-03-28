Сафонов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1931
Дата смерти11.05.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1931
Рождение ребёнка
24.06.1956
Сын: Сафонов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Сафонова (Хромых) Полина Афанасьевна
Бракосочетание
22.07.1958
Рождение ребёнка
23.01.1965
Сын: Сафонов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Сафонова (Хромых) Полина Афанасьевна
Смерть
11.05.1993