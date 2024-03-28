Сафонов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафонов Алексей Иванович

Сафонов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1931

Дата смерти

11.05.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1931

Отец: Сафонов Иван Ефимович

Мать: Сафонова (Юрьева) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
24.06.1956

Сын: Сафонов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Сафонова (Хромых) Полина Афанасьевна

Бракосочетание
22.07.1958

Жена: Сафонова (Хромых) Полина Афанасьевна

Рождение ребёнка
23.01.1965

Сын: Сафонов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Сафонова (Хромых) Полина Афанасьевна

Смерть
11.05.1993

Мы используем куки для улучшения работы сайта.