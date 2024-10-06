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Голдабенкова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голдабенков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
13.06.1890

Дочь: Голдабенкова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Голдабенков Григорий Иванович

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.08.1891

Сын: Голдабенков Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Голдабенков Григорий Иванович

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.08.1892

Дочь: Голбаденкова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Голдабенков Григорий Иванович

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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