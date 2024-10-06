Голдабенкова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1890
Дочь: Голдабенкова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Голдабенков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1891
Сын: Голдабенков Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Голдабенков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1892
Дочь: Голбаденкова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Голдабенков Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно