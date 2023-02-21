Смирнова (Прусакова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1908 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Павел Николаевич
Восприемники: Сына личного дворянина Николая Иванова Смирнова сын Алексей Николаев Смирнов и города Богородска Купавинской пригородной слободы мещанская девица Антонина Леонидова Петрова
Рождение ребёнка
22.05.1911 ст.
Дочь: Смирнова Феодосия Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
26.11.1913 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
02.09.1915 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Павел Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Кутузово, Шаловская волость, Богородский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно