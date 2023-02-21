Смирнова (Прусакова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Прусакова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1908 ст.

Сын: Смирнов Василий Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел Николаевич

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Восприемники: Сына личного дворянина Николая Иванова Смирнова сын Алексей Николаев Смирнов и города Богородска Купавинской пригородной слободы мещанская девица Антонина Леонидова Петрова
Рождение ребёнка
22.05.1911 ст.

Дочь: Смирнова Феодосия Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
26.11.1913 ст.

Сын: Смирнов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел Николаевич

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
02.09.1915 ст.

Сын: Смирнов Павел Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел Николаевич

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Кутузово, Шаловская волость, Богородский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Павел Николаевич

Смерть
Неизвестно
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