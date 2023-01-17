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Смирнов Павел Николаевич

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

30.09.1883 ст.

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1883 ст.

Отец: Смирнов Николай Иванович

Мать: не указана

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
26.12.1908 ст.

Сын: Смирнов Василий Павлович

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Васильевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Восприемники: Сына личного дворянина Николая Иванова Смирнова сын Алексей Николаев Смирнов и города Богородска Купавинской пригородной слободы мещанская девица Антонина Леонидова Петрова
Рождение ребёнка
22.05.1911 ст.

Дочь: Смирнова Феодосия Павловна

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
26.11.1913 ст.

Сын: Смирнов Андрей Павлович

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Васильевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
02.09.1915 ст.

Сын: Смирнов Павел Павлович

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Васильевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Евдокия Васильевна

Смерть
1940
Старая Купавна, Богородский, Московская область
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