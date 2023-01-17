Смирнов Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения30.09.1883 ст.
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.09.1883 ст.
Отец: Смирнов Николай Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1908 ст.
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Васильевна
Восприемники: Сына личного дворянина Николая Иванова Смирнова сын Алексей Николаев Смирнов и города Богородска Купавинской пригородной слободы мещанская девица Антонина Леонидова Петрова
Рождение ребёнка
22.05.1911 ст.
Дочь: Смирнова Феодосия Павловна
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
26.11.1913 ст.
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
02.09.1915 ст.
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940