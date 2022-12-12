Смирнова Феодосия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1911 ст.
Крещение
24.05.1911 ст.
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Восприемники: сына личного дворянина Н.И.Смирнова сын Константин Николаев Смирнов и Купавинской слободы мещанская девица Антонина Леонидова Петрова.
Смерть
Неизвестно