Смирнова Феодосия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Феодосия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1911 ст.

Отец: Смирнов Павел Николаевич

Мать: Смирнова Евдокия Васильевна

Крещение
24.05.1911 ст.
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Восприемники: сына личного дворянина Н.И.Смирнова сын Константин Николаев Смирнов и Купавинской слободы мещанская девица Антонина Леонидова Петрова.
Смерть
Неизвестно
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