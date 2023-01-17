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Гладков Василий Иванов

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829

Отец: Гладков Иван Федоров

Мать: Гладкова Акулина Иванова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
23.10.1849

Жена: Гладкова Марья Дмитриева

Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 18. Мастеровой Василий Иванов Гладков – 20 лет. Девица Марья Дмитриева, дочь умершего мастерового Дмитрия Иванова Коргина - 18 лет. Поручители: По жениху мастеровые: Василий Иванов Гладков Большой, ... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1850

Сын: Гладков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Гладкова Марья Дмитриева

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Сын: Гладков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Гладкова Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладкова Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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