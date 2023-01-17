Гладков Василий Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1829
Отец: Гладков Иван Федоров
Мать: Гладкова Акулина Иванова
Бракосочетание
23.10.1849
Жена: Гладкова Марья Дмитриева
№ 18. Мастеровой Василий Иванов Гладков – 20 лет. Девица Марья Дмитриева, дочь умершего мастерового Дмитрия Иванова Коргина - 18 лет. Поручители: По жениху мастеровые: Василий Иванов Гладков Большой, ... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1850
Сын: Гладков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Гладкова Марья Дмитриева
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Мать ребёнка: Гладкова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гладкова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно