Гладкова (Гладкова) Акулина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкова (Гладкова) Акулина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Вычислено 1820 г.р.
Вычислено 1823 г.р.
Вычислено 1827 г.р.
Вычислено 1829 г.р.
Вычислено 1832 г.р.
Вычислено 1851 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Гладков Иван Федоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Гладков Василий Иванов

Отец ребёнка: Гладков Иван Федоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Гладков Иван Иванов

Отец ребёнка: Гладков Иван Федоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Гладков Василий Иванов

Отец ребёнка: Гладков Иван Федоров

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Гладков Михаил Иванов

Отец ребёнка: Гладков Иван Федоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Гладков Иван Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладков Иван Федоров

Смерть
1856
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