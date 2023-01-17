Гладкова (Гладкова) Акулина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смерти1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Гладков Иван Федоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Отец ребёнка: Гладков Иван Федоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Сын: Гладков Иван Иванов
Отец ребёнка: Гладков Иван Федоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Отец ребёнка: Гладков Иван Федоров
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Отец ребёнка: Гладков Иван Федоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Гладков Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гладков Иван Федоров
Смерть
1856