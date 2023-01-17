(Гладкова) Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1820
Отец: Гладков Иван Федоров
Мать: Гладкова Акулина Иванова
Бракосочетание
15.10.1839
Муж: Иван Михайлов
Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 13. Умершего мастерового Михаила Епифанова сын Иван Михайлов, первым браком – 25 лет. Девица Авдотья Иванова, дочь мастерового Ивана Федорова Гладкова, первым браком – 19 лет. В поручителях: По неве... Показать все
Смерть
Неизвестно