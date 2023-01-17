(Гладкова) Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гладкова) Авдотья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1798 г.р.

Мать

Вычислено 1802 г.р.

Муж

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820

Отец: Гладков Иван Федоров

Мать: Гладкова Акулина Иванова

Бракосочетание
15.10.1839

Муж: Иван Михайлов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 13. Умершего мастерового Михаила Епифанова сын Иван Михайлов, первым браком – 25 лет. Девица Авдотья Иванова, дочь мастерового Ивана Федорова Гладкова, первым браком – 19 лет. В поручителях: По неве... Показать все
Смерть
Неизвестно
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