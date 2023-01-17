Гладкова (Гладкова) Марья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкова (Гладкова) Марья Дмитриева

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1831

Дата смерти

До 1855

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1829 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831

Отец: Коргин Дмитрий Иванов

Мать: не указана

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
23.10.1849

Муж: Гладков Василий Иванов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 18. Мастеровой Василий Иванов Гладков – 20 лет. Девица Марья Дмитриева, дочь умершего мастерового Дмитрия Иванова Коргина - 18 лет. Поручители: По жениху мастеровые: Василий Иванов Гладков Большой, ... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1850

Сын: Гладков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Гладков Василий Иванов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
До 1855
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