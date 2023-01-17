Гладкова (Гладкова) Марья Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1831
Дата смертиДо 1855
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831
Отец: Коргин Дмитрий Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1849
№ 18. Мастеровой Василий Иванов Гладков – 20 лет. Девица Марья Дмитриева, дочь умершего мастерового Дмитрия Иванова Коргина - 18 лет. Поручители: По жениху мастеровые: Василий Иванов Гладков Большой, ... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1850
Сын: Гладков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Гладков Василий Иванов
Смерть
До 1855