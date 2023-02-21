Коргин Дмитрий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: Гладкова Марья Дмитриева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровой
Смерть
До 1849