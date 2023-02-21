Коргин Дмитрий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоргин Дмитрий Иванов

Коргин Дмитрий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: Гладкова Марья Дмитриева

Мать ребёнка: не указана

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
мастеровой
Смерть
До 1849
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close