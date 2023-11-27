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Пузанов Егор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Пузанов Яков

Мать: Васса Исаевна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Пузанов Игнатий Егорович

Мать ребёнка: Гликерия Ананьевна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: Гликерия Ананьевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Пузанов Осип Егорович

Мать ребёнка: Гликерия Ананьевна

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Дария? Егоровна

Мать ребёнка: Гликерия Ананьевна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Пузанов Илья Егорович

Мать ребёнка: Гликерия Ананьевна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Пузанов Афанасий Егорович

Мать ребёнка: Гликерия Ананьевна

Место жительства
Неизвестно
Валуйки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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