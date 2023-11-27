Пузанов Егор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Пузанов Яков
Мать: Васса Исаевна
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Гликерия Ананьевна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Гликерия Ананьевна
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Гликерия Ананьевна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Дария? Егоровна
Мать ребёнка: Гликерия Ананьевна
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Гликерия Ананьевна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Пузанов Афанасий Егорович
Мать ребёнка: Гликерия Ананьевна
Место жительства
Неизвестно
Валуйки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно