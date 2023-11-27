Гликерия Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Пузанов Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Пузанов Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Пузанов Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Дария? Егоровна
Отец ребёнка: Пузанов Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Пузанов Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
1764
Сын: Пузанов Афанасий Егорович
Отец ребёнка: Пузанов Егор Яковлевич
Смерть
Неизвестно