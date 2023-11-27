Гликерия Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Пузанов Игнатий Егорович

Отец ребёнка: Пузанов Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Пузанов Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
1750

Сын: Пузанов Осип Егорович

Отец ребёнка: Пузанов Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Дария? Егоровна

Отец ребёнка: Пузанов Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
1759

Сын: Пузанов Илья Егорович

Отец ребёнка: Пузанов Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
1764

Сын: Пузанов Афанасий Егорович

Отец ребёнка: Пузанов Егор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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