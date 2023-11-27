Пузанов Игнатий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПузанов Игнатий Егорович

Пузанов Игнатий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Пузанов Егор Яковлевич

Мать: Гликерия Ананьевна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Пузанов Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Пузанов Семён Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Пузанов Матвей Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Пузанов Никонор Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Пузанов Алексей Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Пузанов Алексей Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1811
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close