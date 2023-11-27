Пузанов Игнатий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Пузанов Егор Яковлевич
Мать: Гликерия Ананьевна
Рождение ребёнка
1770
Рождение ребёнка
1772
Рождение ребёнка
1776
Сын: Пузанов Матвей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Пузанов Никонор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Пузанов Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Пузанов Алексей Игнатьевич
Смерть
1811