Кутырев Александр Порфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти19.05.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Кутырева Мария Трофимовна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кутырев Андрей Александрович
Мать ребёнка: Кутырева Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Бокарева Домника (Домна) Александровна
Мать ребёнка: Кутырева Мария Трофимовна
Тобольская губерния, Ишимский округ
Рождение ребёнка
1864
Сын: Кутырев Иван Александрович
Мать ребёнка: Кутырева Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Марфа Александровна
Мать ребёнка: Кутырева Мария Трофимовна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Купец 1-ой, 2-ой гильдии
Смерть
19.05.1901
Причина смерти: Паралич