Кутырев Перфилий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырев Перфилий Иванович

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Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской губ

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской губ
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кутырев Александр Порфирьевич

Мать ребёнка: Кутырева Прасковья Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Прасковья Харитоновна

Смерть
Неизвестно
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