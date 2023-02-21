Кутырев Перфилий Иванович
Место рожденияд. Медведевская Медведевской волости Тобольской губ
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской губ
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кутырев Александр Порфирьевич
Мать ребёнка: Кутырева Прасковья Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно