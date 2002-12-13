Кралин Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1959
Дата смерти13.12.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1959
Отец: Кралин Артур
Мать: (Князькина) Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кралин) Ольга
Мать ребёнка: (Баннова) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кралин Артур
Мать ребёнка: (Баннова) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кралин Алексей
Мать ребёнка: (Баннова) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Баннова) Елена
Смерть
13.12.2002