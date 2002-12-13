Кралин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кралин Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1959

Дата смерти

13.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1959

Отец: Кралин Артур

Мать: (Князькина) Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кралин) Ольга

Мать ребёнка: (Баннова) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кралин Артур

Мать ребёнка: (Баннова) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кралин Алексей

Мать ребёнка: (Баннова) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Баннова) Елена

Смерть
13.12.2002

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