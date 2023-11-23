(Баннова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Баннова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кралин) Ольга

Отец ребёнка: Кралин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кралин Артур

Отец ребёнка: Кралин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кралин Алексей

Отец ребёнка: Кралин Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кралин Фёдор

Смерть
Неизвестно

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