Кралин Артур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кралин Фёдор
Мать: (Буценко) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Князькина) Тамара
Рождение ребёнка
02.12.1959
Сын: Кралин Фёдор
Мать ребёнка: (Князькина) Тамара
Рождение ребёнка
27.02.1963
Дочь: (Кралина) Ольга
Мать ребёнка: (Князькина) Тамара
Смерть
Неизвестно