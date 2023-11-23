Кралин Артур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кралин Артур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кралин Фёдор

Мать: (Буценко) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Князькина) Тамара

Рождение ребёнка
02.12.1959

Сын: Кралин Фёдор

Мать ребёнка: (Князькина) Тамара

Рождение ребёнка
27.02.1963

Дочь: (Кралина) Ольга

Мать ребёнка: (Князькина) Тамара

Смерть
Неизвестно

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