Варягина (Бреева) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варягина (Бреева) Наталья Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1998

Дочь: Варягина Алина Андреевна

Отец ребёнка: Варягин Андрей Арнольдович

Рождение ребёнка
06.06.2010

Сын: Варягин Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Варягин Андрей Арнольдович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
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