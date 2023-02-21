Варягина (Бреева) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1998
Дочь: Варягина Алина Андреевна
Отец ребёнка: Варягин Андрей Арнольдович
Рождение ребёнка
06.06.2010
Сын: Варягин Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Варягин Андрей Арнольдович
Пенза, город Пенза, Пензенская область