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Варягин Евгений Андреевич
Варягин Евгений Андреевич
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Место рождения
Пенза
, город Пенза, Пензенская область
Дата рождения
06.06.2010
Пол
Мужской
Отец
Варягин Андрей Арнольдович
1973 г.р.
Мать
Варягина (Бреева) Наталья Владимировна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2010
Отец:
Варягин Андрей Арнольдович
Мать:
Варягина Наталья Владимировна
Пенза
, город Пенза, Пензенская область
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