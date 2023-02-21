Боровков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Боровков Иван Большой
Мать: Боровкова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Боровкова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Боровкова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Боровкова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Боровков Иван
Мать ребёнка: Боровкова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Боровкова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Боровков Алексей
Мать ребёнка: Боровкова Наталья Петровна
Работа или профессия
Неизвестно