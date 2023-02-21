Боровков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Боровков Иван Большой

Мать: Боровкова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Боровкова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Боровкова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Боровкова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Боровков Иван

Мать ребёнка: Боровкова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Боровкова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Боровков Алексей

Мать ребёнка: Боровкова Наталья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
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