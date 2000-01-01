Боровкова Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Боровков Василий
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Боровков Василий
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Боровков Василий
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Боровков Иван
Отец ребёнка: Боровков Василий
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Матрёна
Отец ребёнка: Боровков Василий
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Боровков Алексей
Отец ребёнка: Боровков Василий
Работа или профессия
Неизвестно