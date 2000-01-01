Боровкова Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Боровков Василий

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Боровков Василий

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Боровков Василий

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Боровков Иван

Отец ребёнка: Боровков Василий

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Матрёна

Отец ребёнка: Боровков Василий

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Боровков Алексей

Отец ребёнка: Боровков Василий

Работа или профессия
Неизвестно
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