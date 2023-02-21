Постникова Майя Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постникова Майя Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1932

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1932

Отец: Постников Георгий Петрович

Мать: Постникова Евдокия Терентьевна

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